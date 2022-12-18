В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів

В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після останнього ракетного удару. Сьогодні ситуація в енергетиці України непроста, але контрольована, передає НСН.

Проте для відновлення генерації України необхідно 2-3 тижні за умови, якщо не буде нових обстрілів.

«В цей час вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки», повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Зараз теплова генерація працює над своїм відновленням.

«Наші підприємства, наші дві станції були значно пошкоджені. Одна 15 грудня, інша 16. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями. Ми займаємось відновленням. Цим питанням також займаються й інші компанії, які оперують теплоелектростанції», додав Сахарук.

В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після ракетної атаки

За словами Дмитра Сахарука, в більшості областях України тривають екстрені відключення світла. Вони допоможуть стабілізувати систему і дати їй відновитися після останніх обстрілів. До того ж повне відновлення української енергоструктури можливе тільки після нашої перемоги.

«Зараз ми говоримо в контексті цієї зими. То ж стабілізувати систему ми можемо лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який надає можливість працювати генерації. Для цього, якщо немає обстрілів, потрібно два-три тижні й генерація буде повертатися до обсягу, який зараз можливий», спрогнозував Сахарук.

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