Чи буде в Україні повний блекаут – відповідь ДТЕК

В ДТЕК розповіли, чи буде в Україні повний блекаут. Починаючи з 10 жовтня Росія вже декілька разів масово атакувала енергетичні об’єкти нашої держави. Повідомляє NNS.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, в Україні не очікується повного відключення елекроенергії.

«Блекаут — це така мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати протягом більше ніж місяць, коли почали обстрілювати з початку жовтня нашу інфраструктуру. Але ця мрія ніколи не здійсниться», розповів в телемарафоні Дмитро Сахарук.

З кожним днем ефективність протиповітряної оборони України й здатність протидіяти російським ракетним атакам зростає. Водночас енергетики швидко відновлюють пошкоджені об’єкти. До того ж відключення електроенергії допомагає зберегти контроль над системою.

«Саме по собі відключення не таке страшне. Головне — щоб була можливість включитися. Часто автоматика вимикає систему саме для того, щоб була можливість включитися, а не тому, що у нас згоріла мережа, і ми втратили можливість нею керувати», наголосив Сахарук.

Чи буде в столиці повний блекаут

Але він припустив, що в Києві можливе повне відключення світла.

«Сам по собі блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Але, якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3-4 годин, навіть 6 годин, навіть тоді, коли холодно, це нормально. Так може бути, але нічого страшного від цього не відбудеться. Гірше, якщо не зможемо ми систему включити. Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається», додав Дмитро Сахарук.

Проте ймовірність такого сценарію, за його словами, невисока.

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