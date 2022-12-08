Чим займається “Армія відновлення” і скільки за це платять

В Україні продовжує набирати обертів ініціатива “Армія відновлення”, у межах якої безробітних залучають до суспільно корисних робіт.
Станом на початок грудня, таким чином працевлаштувались вже майже 3 тисячі людей у семи областях України.
Наразі держава вже виплатила учасникам ініціативи 18,3 мільйона гривень.
Про це в етері національного марафону єдиних новин розповіла перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, передає ННС.
“Армія відновлення” у дії
За словами Свириденко, вже близько 3 тисяч людей, які виявили бажання долучитися до “Армії відновлення”, виконують суспільно корисні роботи, організовані у регіонах. За це вони отримують щонайменше гарантовану мінімальну зарплату. Ініціатива уже ефективно діє у семи областях України:
- Сумській;
- Чернігівській;
- Київській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Запорізькій;
- Донецькій.
При цьому, найбільше безробітних залучено у Сумській області – 725 осіб. Далі йдуть Київська (659), Полтавська (595) і Донецька (440) області.
Міністерка зауважила, що найближчим часом суспільно корисні роботи планують також організувати у Волинській та Житомирській областях.
За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6 700 гривень, при цьому сума може бути більшою, оскільки регіони часто дофінансовують оплату зі своїх бюджетів.
Види цих робіт залежать від потреб конкретного регіону. Так, найчастіше безробітних залучають до:
- розбирання завалів та відновлення будівель;
- облаштування і укріплення блок-постів, підвальних приміщень та укриттів;
- розчищення залізничних колій та доріг;
- будівництва захисних споруд, укріплення дамб;
- заготівлі дров тощо.
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