З 1 січня в Україні зростуть тарифи на воду – скільки доведеться платити

З 1 січня наступного року за воду українцям доведеться платити більше, ніж за деякі комунальні послуги. Якими будуть тарифи на воду у наступному році

У 2023 році тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні зміняться двічі. Перші зміни у тарифах відбудуться вже з 1 січня, а другий етап підвищення планується у липні.

НСН розповідає, скільки платитимуть українці у різних регіонах за холодну воду та водовідведення з 2023 року.

Як зміняться тарифи на воду

Відповідні проєкти постанов про зміну тарифів на холодну воду та водовідведення опублікували на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на воду зміняться з 1 січня

Отже, побутові споживачі у січні 2023 року за воду платитимуть:

Полтававодоканал: 42,13 грн (22,24 грн — водовідведення, 19,88 грн — водопостачання)

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 54,22 грн (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороді: 50,27 грн (30,75/19,51)

Житомирводоканал: 51,80 грн (24,97/26,83)

Інфоксводоканал (Одеса): 42,24 грн (21,94/20,28)

Херсонський водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал: 41,86 грн (22,29/19,57)

Чернігівводоканал: 39,816 грн (19,82/19,99)

Черкасиводоканал: 34,94 грн (18,73/16,21)

Івано-Франківськводоекотехпром: 31,29 гривні (14,50/16,78)

Хмельницькводоканал: 31,17 грн (16,03/15,62)

Київводоканал: 39,28 грн (21,69/17,59)

Дніпроводоканал: 37,36 грн (22,57/14,79)

Дніпро-Західний Донбас: 46,74 грн

Луцькводоканал: 31,73 грн (13,76/ 17,96)

Запорізький водоканал: 33,85 грн (21,05/12,80)

Вінницяоблводоканал: 37,29 грн (24,57/12,72)

Чернівціводоканал: 30,63 грн (20,95/9,68)

Львівводоканал: 29,12 грн (19,44/9,68)

Тернопільводоканал – 44,46 грн (21/23,46)

Харківводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 грн (18,06/17,95);

Миколаївводоканал: 34,04 грн (14,61/13,76).

Ці тарифи ще не є остаточними, адже проєкти постанов НКРЕП має схвалити уряд. Це може відбутися 27 грудня.

Крім того, тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть.

Чому тарифи зростають, попри війну?

Усе через те, що структура тарифів на водопостачання і водовідведення складається з супутніх витрат, які постійно змінюються. У структуру тарифів, наприклад, входить:

вартість електроенергії;

витрати на оплату праці;

податки та амортизація обладнання.

До того ж у 2022 році мінімальна зарплата підвищилася з 6,5 тис. грн до 6,7 тис. грн. Подорожчали й інші витрати. До прикладу, на зміну тарифів КП “Вінницяоблводоканал” вплинуло скорочення обсягів реалізації, збільшення витрат на електроенергію та амортизацію обладнання.

Тож ціль нових тарифів на 2023 рік — щоби вони були економічно обґрунтованими та забезпечували можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у наступному році та ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Джерело

Чи зміняться тарифи на тепло і гарячу воду — розповів Денис Шмигаль