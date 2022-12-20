Чи зміняться тарифи на тепло і гарячу воду – розповів Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи зміняться тарифи на тепло і гарячу воду, передає НСН.

Під час опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не зміняться.

«Затвердили також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло та гарячу воду. Про що йдеться? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції», сказав Шмигаль на засіданні Уряду.

Чи зміняться тарифи на тепло і гарячу воду

Ці кошти направлять на те, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишилися без змін. Водночас підприємства теплопостачання матимуть кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

«Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо», додав прем’єр-міністр.

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