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По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок

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По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок

Українці готуються до важкої зими. По всій Україні розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися і отримати базові послуги. Таких пунктів наразі близько 4 тисяч. Усі послуги там будуть безкоштовними та цілодобовими.

Про це повідомив президент Зеленський, передає NNS. У пунктах незламності буде електрика, мобільний звʼязок та Інтернет, тепло, вода, аптечка.

Зеленський поінформував, що енергетики і комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуються й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти енергосистеми України.

Станом на вечір 22 листопада у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключень світла. Проте в разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення.

“Розгортаємо по всій країні й наш новий проєкт підтримки людей – “Пункти незламності”. За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота “Пунктів незламності” – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово”, – пояснив Зеленський.

Тобто зараз пункти не працюють, а відкриються, якщо ситуація буде критичною, і електроенергії не буде довго.

Кожен з пунктів вміщатиме від 40 до 500 осіб.

Зеленський додав, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Наразі вже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій Україні. Вона постійно оновлюється.

По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок

“Важливо вже зараз подивитися, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді та стежити за оновленням мапи найближчими тижнями, поки додаватимуться нові пункти. На сайті та в усіх “Пунктах незламності” можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин”, – розповів президент.

ВАЖЛИВО! З міркувань безпеки адреси пунктів незламності у прифронтових регіонах не вказані. Їх треба дізнаватися у місцевої влади.

Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність “Пунктів незламності”. Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку в разі тривалого відключення енергії.

Зеленський також звернув увагу, що на сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатися і стати “Пунктом незламності” для українців.

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