По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок

Українці готуються до важкої зими. По всій Україні розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися і отримати базові послуги. Таких пунктів наразі близько 4 тисяч. Усі послуги там будуть безкоштовними та цілодобовими.

Про це повідомив президент Зеленський, передає NNS. У пунктах незламності буде електрика, мобільний звʼязок та Інтернет, тепло, вода, аптечка.

Зеленський поінформував, що енергетики і комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуються й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти енергосистеми України.

Станом на вечір 22 листопада у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключень світла. Проте в разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення.

“Розгортаємо по всій країні й наш новий проєкт підтримки людей – “Пункти незламності”. За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота “Пунктів незламності” – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово”, – пояснив Зеленський.

Тобто зараз пункти не працюють, а відкриються, якщо ситуація буде критичною, і електроенергії не буде довго.

Кожен з пунктів вміщатиме від 40 до 500 осіб.

Зеленський додав, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Наразі вже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій Україні. Вона постійно оновлюється.

“Важливо вже зараз подивитися, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді та стежити за оновленням мапи найближчими тижнями, поки додаватимуться нові пункти. На сайті та в усіх “Пунктах незламності” можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин”, – розповів президент.

ВАЖЛИВО! З міркувань безпеки адреси пунктів незламності у прифронтових регіонах не вказані. Їх треба дізнаватися у місцевої влади.

Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність “Пунктів незламності”. Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку в разі тривалого відключення енергії.

Зеленський також звернув увагу, що на сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатися і стати “Пунктом незламності” для українців.