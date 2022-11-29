Українцям безкоштовно роздають дрова – як отримати

Мешканцям прифронтових районів низки областей України безкоштовно роздають дрова. Зокрема йдеться про Миколаївську, Чернігівську, Херсонську, Донецькуї, Сумську та Запорізьку області, передає NNS.

Почали доставляти дрова і у відповідні територіальні громади Дніпропетровщини, повідомила віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук. Зокрема там деревину вже отримали близько 100 домогосподарств.

Як отримати дрова

Для отримання безкоштовних дров жителям прифронтових областей слід звернутися до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій. У заявці необхідно вказати:

паспортні дані;

контактну інформацію;

місце проживання.

“У випадку втрати документів можна пред’явити будь-який документ, що засвідчує особу, в додатку “Дія”. Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить деревину до вашого подвір’я”, – розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що передувало

В жовтні уряд переказав 8 прифронтовим обласним військовим адміністраціям (ОВА) 562,5 млн грн для закупівлі 250 тис. кубів, або 5 тис. вагонів, паливної деревини. Дрова мають у найкоротші терміни безкоштовно роздати українцям, які проживають у цих областях.

“ОВА повинні швидко закупити деревину у лісгоспів та передати домогосподарствам. Вся деревина має бути доставлена людям. Вчасно та безкоштовно”, – розповіла тоді Верещук, наголосивши: цих дров має вистачити на 70 тис. домогосподарств.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль перерахував області, мешканців яких забезпечуватимуть безкоштовними дровами. Ними є:

Донецька;

Дніпропетровська;

Чернігівська;

Харківська;

Сумська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька.

Водночас заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що у житлах киян майбутньої зими буде близько 18 °С. Попри анонсоване владою України зниження температурного режиму в квартирах до 16 °С.

“Річ у тім, що система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше від певних показників давати не може. Гадаю, температура буде десь 18 °С. Система працюватиме приблизно так, як минулого року”, – сказав Пантелеєв.

Джерело: Обозреватель

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