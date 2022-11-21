В Україні до кінця опалювального періоду тарифи на комунальні послуги заморожено. Але багато українців переживають, чи не зростуть суми у платіжках.

Після закінчення холодів ціни на комунальні послуги можуть бути переглянуті.

Про це 24 каналу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає NNS.

А ось наскільки саме зміняться тарифи, залежатиме від ціни на газ. За словами Данила Гетьманцева, тарифи після опалювального сезону можуть бути підвищені. Раніше він сказав, що ціна на газ в Україні на рівні 7,99 гривні за кубометр невиправдано низька.

На його думку, тарифи можуть бути переглянуті вже у квітні.

«Протягом опалювального сезону тарифи не змінюватимуться. Після опалювального сезону – мабуть. Будемо бачити ситуацію, але моє переконання, що тарифи мають бути економічно обґрунтовані», сказав нардеп.

Рівень підвищення тарифів залежатиме від майбутньої ціни на газ. Нині ж ціноутворення, за його словами, дуже незвичайне. Щодо тарифів на електроенергію для побутових споживачів, то вони заморожені до кінця опалювального сезону. Тобто у квітні ціни можуть бути переглянуті.

А ось тарифи на газ, тепло та гарячу воду заморожені до кінця воєнного стану та протягом 6 місяців після війни. Втім, ціни для підприємців можуть переглянути.

Джерело: 24 канал