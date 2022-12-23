Субсидія на комунальні послуги – у яких випадках її не нараховують та як отримати

З 1 грудня в Україні змінилися правила оформлення допомоги на оплату комунальних послуг: тепер для цього потрібно звертатися до Пенсійного фонду України. У яких випадках субсидія не нараховується

У деяких випадках людині відмовляють у наданні субсидії на оплату послуг ЖКГ.

Про це розповідає НСН

У яких випадках субсидія на компослуги не нараховується

Якщо особа, яка входить до складу домогосподарства, має право на отримання і субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг — на її вибір призначається лише один із видів допомоги. Субсидії та пільги на оплату комуналки не можна отримувати одночасно.

Це передбачено пунктом 13 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого ухвалою Кабміну від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами).

Водночас, якщо пільговик не мешкає за місцем реєстрації, домогосподарству можуть призначити субсидію. Для цього необхідно надати відповідні підтвердження.

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Чи можуть боржники отримати 1800 грн субсидії на оплату комуналки