Україна відновила більшість потужностей енергосистеми, але є «але»

Станом на вечір 11 грудня енергетикам вдалось відновити більшість генерувальних потужностей енергосистеми після останніх російських обстрілів з 5 по 11 грудня. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі Національного телемарафону, передає НСН. Проте до повної стабілізації ситуації з електроенергією ще далеко через низку факторів.

Зокрема, за словами Кудрицького, внаслідок ударів арсії рф, яких окупанти завдали 5 грудня, наразі не можна на 100% використовувати потужність теплових електростанцій. Для відновлення роботи ТЕС необхідний додатковий час.

Голова правління НЕК «Укренерго» очікує, що вже на наступному тижні будуть підключені до мережі нові енергоблоки від ТЕС, аби виробляти електроенергію для країни.

Кудрицький додав, що атомні блоки відновили роботу у середині тижня після обстрілу 5 грудня.

На наступному тижні ми також очікуємо, що нам буде доступна додаткова потужність АЕС. Очікуємо, що це теж позитивно вплине на зменшення дефіциту електроенергії, який сьогодні спостерігається в енергосистемі, — сказав він.

На роботу енергосистеми впливають погодні фактори

Певним чином заважає стабілізувати ситуацію з подачею електроенергії і негода. Хоча це і не визначальний фактор. Через несприятливі погодні умови, наприклад, обледеніння, деяка кількість споживачів може бути відключена від мережі.

За словами Кудрицького, наразі катастрофічної ситуації на заході України немає, але погода вносить свої корективи в роботу обленерго на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

Яка ситуація станом на ранок 12 грудня

На ранок 12 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго».

У компанії нагадали, що за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.

Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, нині не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи, – сказано в повідомленні.

Складною залишається ситуація в Одеській області, відновлення живлення споживачів триває.

Бригади «Укренерго», генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням, – йдеться у повідомленні.

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