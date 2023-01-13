У Дніпропетровській, Одеській, Київській областях, а також у Києві змінили графіки відключення світла. Тепер мешканцям цих регіонів повідомляються не окремі години, а тимчасові відрізки, в які не буде світла за графіком.

Дані оновилися на відповідних регіональних сайтах ДТЕК, передає НСН.

Новий формат часу допомагає уникнути плутанини.

Так, раніше у графіках у верхньому рядку вказувався час у вигляді “10:00”, “11:00” і так далі. І якщо було зафарбовано клітинку з “10:00”, насправді це означало, що світло дадуть об 11:00.

Тепер зазначено точні періоди – “10:00-11:00”, “17:00-18:00” і т.д. Відповідно, зафарбована клітинка в попередньому прикладі тепер має підпис “10:00-11:00”, з чого зрозуміло, що о 10 годині на ввімкнення електроенергії чекати не слід.

Сам по собі розклад відключень світла не змінився. Наприклад, у Дніпропетровській області, як і раніше, дію триколірні графіки:

Білий колір на графіку: у цей час планується ввімкнення світла.

Сірий колір на графіці: в цей час світла не буде.

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

Таким чином, при найжорсткішому графіку відключень світло можуть відключати на 7 годин поспіль. Гарантовано електроенергію подають тричі на день по дві години.

Джерело: ДТЕК

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