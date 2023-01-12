Обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись – прогноз на вихідні від «Укренерго»

Через потепління на цих вихідних обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись, тому відключень світла може бути менше. Але українцям усе ще слід економити електрику

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, інформує НСН

Кудрицький розповів, що енергетики щосили намагаються під’єднати до енергосистеми якнайбільше генерувальних потужностей. Очільник «Укренерго» наголосив, що українцям усе ще слід економити електрику – особливо зараз, за холодної погоди.

Обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись

«Що більше ми заощадимо електроенергії, то більше її залишиться нашим співгромадянам, з якими ми живемо в одній країні та в одній енергосистемі», – зазначив Кудрицький.

Посадовець додав, що досі вважає блекаут в Україні «сценарієм радше теоретичним». А втім, він не виключає тривалих вимкнень, як це було в листопаді, якщо росіянам вдасться завдати значних руйнувань енергосистемі.

У Києві ситуація з електроенергією непроста – столиця отримує приблизно 60% необхідного об’єму електрики. Більшу частину електроенергії направляють на живлення об’єктів критичної інфраструктури, а решту об’єму розподіляють серед звичайних абонентів.

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