Чи можуть російські атаки спричинити тотальний блекаут – прогноз “Укренерго”

В НЕК “Укренерго” розповіли, чи можуть атаки окупантів на енергоінфраструктуру України спричинити тотальний блекаут

Російські атаки на енергосистему Україну теоретично можуть спричинити блекаут. Проте на практиці така ймовірність досить низька.

Про це повідомляє розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону, передає НСН

Чи загрожує Україні тотальний блекаут

“Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність”, – заявив Кудрицький..

За його словами, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога. Кудрицький вважає, що “російська воєнщина на полі бої з української енергосистемою” мало що може продемонструвати.

“Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють”, – додав він.

Джерело

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