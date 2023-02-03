Як формується сума у рахунку за світло – в YASNO дали пояснення

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, як формується сума у рахунку за світло, передає НСН.

В YASNO розповіли, що головний процес у розрахунку за світло залежить від показів лічильника. Тоді й не виникатиме питання чому в платіжках сума зросла, або навпаки зменшилася.

Як розповідає Сергій Коваленко, насамперед найважливіша частина у розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу чи постачальника, а від споживача. Все, що йому потрібно – це вчасно передати показання лічильника.

Як відбувається розрахунок суми за світло

Після подачі показників, ОСР розраховує обсяг споживання клієнта. Ці дані згодом передають YASNO.

Ми множимо обсяг на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість та виставляємо кінцевий рахунок. Жодної магії та хитрощів. Клієнти, які регулярно передають показання, це знають і зазвичай не мають питань до суми у рахунку, пояснює Коваленко.

Однак у тих, хто такого не робить, виникають проблеми. До прикладу, за грудень показання не передали 34% киян та 29% жителів Дніпропетровщини. Тому оператор систему розподілу розраховує їх обсяг споживання за показником середньодобового споживання.

Що робити, якщо забув подати показники

На жаль, ви будете змушені спочатку сплатити всю суму, яка прийшла через невчасні подані показники. А вже з наступного місяця вам варто подати показники вчасно і тоді вже відбудеться перерахунок.

Важливо, переплата за попередній місяць нікуди не дінеться – вона буде врахована в оплаті за наступний.

Тому експерт радить щомісяця з 1 по 5 число витрачати лише 5 хвилин свого часу для подання показників, щоб уникнути проблем надалі.

Швидко передати показання лічильника можна через:

Форму передачі показань на сайті YASNO. Для її використання не потрібна реєстрація або наявність облікового запису в Особистому кабінеті. Щоб скористатись формою, достатньо натиснути на головній сторінці yasno.com.ua кнопку «Передати показання лічильника» та ввести дані.

Viber-бот YASNO-Online. У головному меню треба обрати пункт «Передати показання» та далі слідувати підказкам. З допомогою бота можна не лише передавати показання, а й вносити платежі без комісії за п’ятьма особовими рахунками.

За телефонами (056/067/050/093) 770-11-55. У меню потрібно обрати автоматичний сервіс передачі показань лічильника. Далі, дотримуючись вказівок помічника, варто надати інформацію про свій особовий рахунок, а потім – ввести показання лічильника. Всі данні вносяться через голосовий робот (клієнту слід проговорювати інформацію у слухавку). Цей спосіб підходить клієнтам, які не користуються інтернетом.

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