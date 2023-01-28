В Уряді хочуть підвищити тарифи на комуналку – названо причину

Уряд України планує підвищити тарифи на комуналку після завершення опалювального сезону.

Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський, передає НСН.

“Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоби стабілізувати ринок”, сказав він, відповідаючи на запитання, чи планується в 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.

Ущаповський пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

“Зараз уряд разом із нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоби розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів, – ред.)”, зазначив голова НКРЕКП.

Тарифи на комуналку під час війни

У липні 2022 року Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. Мораторій має діяти протягом воєнного стану в Україні та шість місяців після.

При цьому забороняється підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Зазначається, що ціна на газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року.

Джерело: ZN.UA

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