Нова пошта оприлюднила оновлені тарифи на свої послуги – як змінилися ціни на посилки

Нова пошта оновила тарифи на свої послуги у 2023 році. Ціни на посилки виросли – таку необхідність пояснюють стрибками цін на паливо та іншими витратами.

Про те, скільки тепер потрібно буде віддати за поштові послуги, повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

Поштовий оператор пояснює підвищення тарифів тим, що компанія змушена за свої гроші купувати генератори та пальне для них, щоб забезпечувати безперебійну роботу своїх відділень. Крім того, через підвищення цін на пальне зросла вартість перевезень поштових вантажів. Все це не могло не позначитися на собівартості послуг компанії.

“Нова пошта власним коштом купує генератори, додаткове обладнання для посилення зв’язку, створює запаси палива, щоб відділення були пунктами незламності, де незалежно від наявності електрики приймають та видають посилки, дають можливість клієнтам підзарядити свої гаджети”, йдеться у пресрелізі компанії.

Нова пошта оновила тарифи. Що змінилось

Тож основні оновлення цін Нової пошти на 2023 рік будуть такими:

Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг — 50 грн (було 40 грн)

до 10 кг — 80 грн

до 30 кг — 120 грн

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн

Доплата за доставку/забір кур’єром

для відправлень до 30 кг: +35 грн до тарифу

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг: +100 грн до тарифу.

Скасовано додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні. Тепер вона буде безкоштовною, раніше це коштувало 20 грн. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 грн.

Джерело

Нова пошта впроваджує послугу, яка дозволить забирати посилки в умовах відключення світла