Нова пошта впроваджує послугу, яка дозволить забирати посилки в умовах відключення світла

Нова пошта надала можливість оплачувати посилку, адресатом якої клієнт не являється. Така послуга дозволить клієнтам компанії забирати вантажі в умовах вимкнення електроенергії
Про це повідомили у прес-службі Нової пошти, передає NNS
“У сьогоднішній реальності дуже складно щось планувати. І може статися ситуація, коли ти стоїш біля відділення, світло вимкнули і немає мобільного інтернету, щоб сплатити за посилку онлайн”, – йдеться в повідомленні.
Для того, щоб сплатити посилку другові, необхідно:
- оновити програму та відкрити вкладку “Мої посилки”
- натиснути “+” у нижньому правому куті
- натиснути “Відстежити” та знайти ЕН за номером
- у вкладці “Інформація про посилку” натиснути кнопку “Повна інформація про посилку”
- ввести номер телефону одержувача, на який оформлено посилку
Після цих дій можна буде сплатити за посилку у додатку за друга чи родича.
Повідомлення від Нова пошта
Як розраховується вартість доставки посилок від «Нова пошта» – офіційне роз’яснення компанії