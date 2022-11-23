Нова пошта впроваджує послугу, яка дозволить забирати посилки в умовах відключення світла

Нова пошта надала можливість оплачувати посилку, адресатом якої клієнт не являється. Така послуга дозволить клієнтам компанії забирати вантажі в умовах вимкнення електроенергії

Про це повідомили у прес-службі Нової пошти, передає NNS

“У сьогоднішній реальності дуже складно щось планувати. І може статися ситуація, коли ти стоїш біля відділення, світло вимкнули і немає мобільного інтернету, щоб сплатити за посилку онлайн”, – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб сплатити посилку другові, необхідно:

оновити програму та відкрити вкладку “Мої посилки”

натиснути “ + ” у нижньому правому куті

” у нижньому правому куті натиснути “Відстежити” та знайти ЕН за номером

у вкладці “Інформація про посилку” натиснути кнопку “Повна інформація про посилку”

ввести номер телефону одержувача, на який оформлено посилку

Після цих дій можна буде сплатити за посилку у додатку за друга чи родича.

Повідомлення від Нова пошта

Джерело

Як розраховується вартість доставки посилок від «Нова пошта» – офіційне роз’яснення компанії