Як розраховується вартість доставки посилок від «Нова пошта» – офіційне роз’яснення компанії

Компанія «Нова пошта» прояснила клієнтам, як розраховується вартість доставки посилок

Інформація про те, що впливає на вартість доставки, розміщена на сайті «Нової пошти», передає NNS

Так, Нова пошта при прийомі посилок на відправку обчислює фактичну вагу шляхом зважування вантажів та об’ємну вагу за формулою:

Об’ємна вага = (Довжина в см * Ширина в см * Висота в см) / 4000.

Далі оператор порівнює отримані дані та вибирає більше значення з фактичної та об’ємної ваги.

Також уточнюється та оцінна вартість вантажу. Якщо клієнт оцінює відправлення на суму менше 500 грн., то додатково платити за це не потрібно, а якщо більше 500 грн., то до вартості доставки додається сума в розмірі 0,5% від оціночної вартості.

Нова пошта пояснила як розраховується вартість доставки посилок

Крім того, на вартість доставки впливає замовлення додаткових сервісів і послуг:

Грошовий переказ – 2% від суми +20 грн.

Упакування – від 10 грн.

Зберігання посилок – перші 7 днів безкоштовно, а далі – по 10 грн. в день.

Пункт передачі – 20 грн. у відділенні та 10 грн. у поштоматі.

Переадресація – за тарифами компанії.

Підйом на поверх – при вазі посилки понад 30 кг. вартість послуги 50 грн. за поверх

Джерело – Нова пошта.

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