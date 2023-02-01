В умовах повномасштабної війни багато українців були змушені покинути власні домівки. Багатьох хвилює питання, чи відключать споживання електрики, якщо є борги за світло. Про це інформує НСН.

Як повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, хвилюватися за те, що доведеться платити за світло, яким не користувалися, не варто.

Споживачі платять лише за ту електроенергію, яку використали. Якщо людина не споживає світло, то й не платить.

Для того, аби не було нарахувань за електроенергію, якою не користувалися, варто передавати показники лічильника. Якщо споживач не повідомляє їх, то мережа автоматично нарахує середню суму на основі споживань за попередній місяць чи рік.

При цьому, переживати не варто, пояснює гендиректор YASNO. Якщо людина, яка не використовувала електроенергію, все ж передасть показники лічильника через деякий час, то відбудеться автоматичний перерахунок і нічого платити не буде потрібно.

Борги за світло. Чи відключають електрику

Сергій Коваленко додав, що ніяких санкційних дій в умовах воєнного стану не роблять. Тобто, світло за несплату боргів відключати не будуть.

Втім, зазначимо, що у компанії просять споживачів не ігнорувати платіжки й сплачувати вчасно, адже заборгованість перед постачальником електроенергії гальмує відновлення енергосистеми України. Водночас гендиректор YASNO додав, що українці поки непогано з цим справляються.

Рівень оплат ріс кожен місяць і я за це вдячний кожному споживачу, хто це робить, заявив Сергій Коваленко.

Чому при стабілізаційних відключеннях рахунки за світло майже не змінились

В обленерго пояснили, чому рахунки за світло практично не змінились. За словами працівників, зменшення електроспоживання було незначним.

Мовиться про зменшення використання електроенергії лише на 10 – 20 відсотків. В обленерго зазначили, що українці максимально використовують електроенергію, коли вона з’являється.

Зокрема водночас вмикають всі енергозатратні прилади, ігноруючи прохання енергетиків. Крім того, через різке похолодання, споживачі обігрівають помешкання електричними обігрівачами, які також потребують багато світла.

Чому попри відключення світла суми у квитанціях ростуть – пояснили в Yasno