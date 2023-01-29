Чому попри відключення світла суми у квитанціях ростуть – пояснили в Yasno

Українцям розповіли, чому попри відключення світла суми у квитанціях ростуть, передає НСН.

«Коли світло дають, у розетки включається все — зарядні для телефонів, павербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання», розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що, з одного боку, таке навантаження може спричинити аварію і мешканці знову залишаться без світла. А з іншого — може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення.

«Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися», пояснив Сергій Коваленко.

Чому попри відключення світла суми у квитанціях ростуть

Другою можливою причиною є те, що показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати покази вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. В іншому випадку обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.

«Сума у рахунку може бути вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося», додав гендиректор Yasno.

Зараз важливо розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги.

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