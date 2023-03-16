Чи знадобляться ще українцям акумулятори та генератори – відповідь Укренерго

Українці, налякані безперервними ракетними атаками та цілодобовими відключеннями електроенергії, на початку зими активно скуповували акумулятори та генератори. Що з ними робити надалі відповіли в Укренерго

Під час масових відключень електроенергії українці активно купували генератори та акумулятори, щоб забезпечити свої будинки та підприємства електрикою. А тепер, коли енергетики зуміли повернути світло в будинки, громадяни не знають, куди подіти закуплені засоби генерації.

Як вчинити з купленими акумуляторами та генераторами розповідає НСН з посиланням на Уніан

Українські енергетики за кілька місяців ракетних атак на енергосистему набули безцінного досвіду. Вони навчилися відновлювати електропостачання за лічені години, навіть у найскладніших ситуаціях. Тому, навіть у разі повторного обстрілу, таких наслідків, як це було взимку, не передбачається.

“Проте це все може все одно знадобитися, тому що ми ще війну не виграли, енергетичну битву ми ще до кінця не виграли”, – каже топ-менеджер Укренерго.

Чи знадобляться українцям акумулятори та генератори

Ракетна атака, здійснена агресором 9 березня, показала, що недооцінювати ворога не варто. Навіть за умови, що переважну кількість ворожих ракет вдало збивають наші засоби ППО, все ж таки деякі з них долітають до цілей.

Блекауту по всій країні не буде – енергетики зуміли переформатувати енергосистему так, що тотального відключення електрики не повинно бути. Проте великі локальні аварії цілком можливі. Тому розслаблятись українцям зарано, як і зарано збувати куплені засоби генерації електроенергії. Вони ще можуть неодноразово стати в нагоді.

Крім того, Кудрицький нагадує, що енергосистему країни не відновлено в тому вигляді, в якому можна говорити про стабільність і надійність енергопостачання. Більшість об’єктів заживлено за тимчасовими схемами. І тому аварійні ситуації можуть виникати будь-коли.

Найкраща профілактика від аварій – недопущення перевантаження мережі. Тому глава Укренерго закликав громадян економно витрачати електроенергію, пам’ятаючи, що стабільність енергосистеми зараз залежить від кожного з нас.

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