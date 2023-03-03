Як відбувається нарахування за електроенергію, якщо вчасно не передавати показники лічильника

У Yasno розповіли, як здійснюють нарахування за електроенергію, якщо не передавати показання лічильника вчасно

Якщо споживач не передає показання електролічильника у встановлений термін, нарахування за спожиту електроенергію здійснюється за середньодобовим споживанням.

Як вираховується середньодобове споживання, розповів постачальник електроенергії Yasno, повідомляє НСН

Щоб отримувати рахунки за фактично спожиту електроенергію, клієнти повинні передавати показання електролічильника за два дні до кінця місяця та по третє число наступного.

Як розповіли, розрахунок середньодобового споживання виконується на основі обсягів аналогічного місяця попереднього року.

Рахунок за електроенергію виставляється за календарний місяць. Наприклад, клієнт передав показання 15 лютого, відповідно оператор системи розподілу має таку інформацію про споживання клієнта:

15 днів – обсяг згідно з переданими показаннями клієнта;

13 днів (до кінця місяця) – обсяг невідомий, тож його необхідно розрахувати за середньодобовим споживанням.

Нарахування за електроенергію здійснюється за середньодобовим споживанням

Щоб розрахувати обсяг за середньодобовим споживанням, оператор системи розподілу бере обсяг, який клієнт спожив цього ж місяця минулого року. Його ділять на кількість днів у місяці, потім множать на кількість днів, обсяг яких невідомий (у цьому випадку таких 13), й отриманий результат множать на коефіцієнт приросту/зниження споживання електроенергії (цифра змінна).

Далі сумують обсяг, отриманий від клієнта, та обсяг, розрахований “по середньому”, й отримують обсяг спожитої електроенергії клієнтом у цьому місяці. Потім оператор системи розподілу передає обсяг постачальнику.

Щоб розрахувати суму до оплати, постачальник множить отриманий обсяг на тариф. Якщо обсяг менший, ніж 250 кВт-год, то на 1,44 грн, якщо понад 250 кВт-год, то на 1,68 грн.

У наступному місяці після передачі показань здійснюється автоматичний перерахунок.

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