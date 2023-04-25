Уряд розглядає нові тарифи на електроенергію: названо 2 варіанти ціни

Уряд розглядає нові тарифи на електроенергію для населення. Названо два варіанти ціни, передає НСН, посилаючись на ligazakon.net.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський зазначив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим. За словами очільника НКРЕКП, можливе збільшення тарифів для населення пов’язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими, – пояснив К.Ущапковський

Тому в уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Уряд розглядає нові тарифи на електроенергію: 2 варіанти ціни

Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту, – розповів він

Раніше К. Ущаповський звернув увагу на те, що при будь-яких рішеннях, які будуть стосуватися коригування тарифу, в першу чергу, будуть враховуватися інтереси малозахищених верств населення, щоб їх це торкнулося найменше.

Наразі в уряді разом з Міненерго, НКРЕКП та Мінсоцполітики працюють одразу декілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифу. Одна з них передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інша – різні тарифи в залежності від обсягів споживання. Фінальне рішення щодо тарифів для населення ухвалюватиме уряд. І це відбудеться не раніше, ніж за місяць-два, вже після закінчення цього опалювального сезону.

Нові тарифи на електроенергію: коли чекати

Нагадаємо діючі тарифи на електроенергії мали скасувати з 1 квітня 2023 року, але продовжили до 31 квітня. Втім, чекати їх оновлення вже з 1 травня, вірогідно, не слід.

У Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань енергетики та житлово-комунального господарства вважають, що уряду потрібен час для узгодження нових тарифів на електроенергію. Відтак, вийти з новими цінами з 1 травня 2023 року вже не вдасться, як припускалося раніше.

Про це заявив голова Комітету Андрій Герус під час телемарафону “Єдині новини”.

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