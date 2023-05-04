На скільки доведеться підвищити податки в Україні, щоб повернути виплати військовим

У Мінфіні підрахували, на скільки потрібно підвищити податки, щоб повернути виплати військовим у 30 тисяч гривень.

Повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень можливе лише за рахунок збільшення податкового навантаження, зокрема ПДВ на 4% та військового збору у три рази.

Як передає НСН, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Forbes Business Breakfast.

Міністр заявив, що вважає, що питання повернення виплат 30 тисяч гривень не є підтримкою армії та взагалі не про це. Тому що систему мотивації виплати військовим має визначати військове керівництво.

“Це має визначати Генштаб та Міноборони. І вони визначились, у них є відповідні накази, де чомусь ніхто не каже, що у нас, крім 30 та 100 тисяч, є ще 50 тисяч. І таку виплату отримають досить велика кількість військовослужбовців. У нас є інші системи мотивації, які всередині військового блоку”, додав Марченко.

Міністр пояснив, що забирати на ці потреби кошти в інших категорій, наприклад з зарплат держслужбовців неможливо. Зарплати держслужбовців фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

“А от армію, я ще раз підкреслю, ми маємо фінансувати за рахунок податків власного бізнесу. Тому збільшуючи видатки на армію треба розуміти наслідки таких кроків. Ніхто про це чомусь не думає, коли голосує”, заявив глава Мінфіну.

Марченко вважає, що це “непідйомне питання”, і коштів у держбюджеті на доплати військовим не буде.

Нагадуємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій, а також службі цивільного захисту та поліцейським.

Правка повертає надбавку шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат, або 67 тис грн.

За словами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, для повернення виплат у 30 тис грн військовим необхідно додаткові 152,4 млрд грн, тоді як зекономити на обмеженнях зарплат посадовців вдасться лише до 3 млрд грн.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням відкласти розгляд законопроєкту № 8312 про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень. Вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

У МВФ заявили, що прийнятий Радою в квітні законопроєкт про повернення виплати 30 тисяч гривень військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд дол, тому може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.

Голова НБУ Андрій Пишний також заявив, що рішення про повернення виплат 30 тисяч гривень військовим не допомагають Україні в перемовинах щодо допомоги з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

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