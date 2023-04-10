Рада проголосувала за повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень

Верховна Рада підтримала повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень на час дії воєнного стану.

Про це повідомляє НСН.

Так, 254 депутати підтримали поправку до законопроєкту №8312. Згідно з поправкою, на період воєнного стану додаткові 30 тисяч гривень щомісячно виплачуються військовослужбовцям, представникам рядового та начальницького складу цивільного захисту, поліцейським — не залежно від того, які завдання покладені на цих людей та у яких районах вони проходять службу.

Водночас для військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійснюють заходи з нацбезпеки та оборони, перебуваючи в районах введення цих дій, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в таких діях.

Це стосується і військових строкової служби. Але на курсантів військових вишів та курсантів вишів зі специфічними умовами навчання положення цієї поправки не поширюється.

Як зазначив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, головне, щоб повернення надбавок спрацювало.

“Потрібно звернути увагу на саму правку. Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплати для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало: швидше за все, потрібно міняти бюджет; обмеження на зарплати до 10 мінзарплат” – це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих витрат не вистачить. Ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн”, підкреслив депутат.

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