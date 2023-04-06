Деякі виплати військовим після демобілізації гарантуються українським законодавством. На які суми можна розраховувати

Під час служби та після звільнення військові мають право на соціальні гарантії, грошове забезпечення, компенсаційні виплати, пільги тощо. Деякі кошти можна отримати лише після демобілізації.

НСН з посиланням на сайт Pro Гроші розповідає, які виплати гарантує держава військовим після закінчення терміну служби.

На що можуть розраховувати військові

Загалом в законодавчій базі визначена кількість фінансових нарахувань після демобілізації.

До переліку входять:

компенсація за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога;

відшкодування за невикористану відпустку;

кошти для оздоровлення;

матеріальна підтримка для вирішення соціально-побутових питань.

Виплати військовим після демобілізації – на які суми можна розраховувати

Як домогтися компенсації вартості за майно, прописано в ст. 91 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Спершу військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість, потім написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. На підставі його наказу виплачують кошти.

Також демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. Плюс за наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту.

Гроші за невикористану відпустку належать всім військовим, не зважаючи на підстави звільнення. Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток. Умови передбачені ст..162 ЗУ “Про відпустки” та п. 12 ч. 1 ст.12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

У випадку, якщо військовий під час служби мав потребу в коштах на оздоровлення, але не отримав їх, то після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

У розділі XXIIV “Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань” Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, йдеться про можливість нарахування одноразової виплати для вирішення вказаних питань. Сума не має бути вищою за місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення, окрім винагород.

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