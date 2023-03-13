У Польщі перевірять соцвиплати українцям – кому доведеться повернути кошти

У Польщі перевірять соцвиплати українцям. Частну коштів планується повернути. Кого стосуватиметься перевірка

Про це пише НСН з посиланням на Rzeczpospolita.

Перевірка стосується тих українців, які залишили Польщу більше ніж на 30 днів і при цьому отримували соціальну допомогу. Це дозволяють зробити поправки до закону про допомогу, які набули чинності 28 січня.

У Польщі перевірять соцвиплати українцям

Відомо, що за місяць дії цих поправок призупинено виплати приблизно 3200 громадянам України. Вони порушили законодавство, виїхавши з Польщі більше ніж на 30 днів.

“Якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів від дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в Польщі та виплату допомоги буде відновлено. Утримання платежу одразу після дня від’їзду на підставі зміненого акту дозволило нам уникнути переплати допомоги”, – пояснив речник ZUS Павел Жебровський.

Відзначимо, що раніше ZUS отримував про інформацію про виїзд громадян з Польщі лише через місяць від дати перетину кордону. Саме це призвело до чисельних переплат громадянам, які через 30 днів не повертались до Польщі.

“Платіжні органи, зокрема Установа соціального страхування, не знаючи про від’їзд особи, виплатили їй допомогу, на яку вона фактично не мала права. Лише згодом вони отримали інформацію від прикордонників, що ця особа заднім числом втратила право на легальне перебування”, – пояснили у ZUS.

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