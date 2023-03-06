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Як подати заявку на соцдопомогу у Польщі через додаток mZUS

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Як подати заявку на соцдопомогу у Польщі через додаток mZUS

Через мобільний додаток mZUS можна подати заявку на соцдопомогу у Польщі. Як це можна зробити

Так, мешканці країни можуть подати заявку на отримання сімейного капіталу та допомоги 500+ без черг та відвідування офісів.

Про це розповідає НСН

Як подати заявку на соцдопомогу у Польщі через додаток mZUS

Як подати заявку на соцдопомогу у Польщі через додаток mZUS

При цьому програма доступна на пристроях з операційною системою Android та iOS. Для того, щоб увійти до програми, необхідно використовувати номер PESEL або увійти через систему bankowość elektroniczna.

Як зазначається, подання заявок у додатку здійснюється у кілька етапів. Зокрема, користувачі можуть заповнити анкету, додати копії документів та надіслати заявку на розгляд.

Джерело

Новини України:

Українці у Польщі можуть подати заявку на призначення пенсії – як це зробити

Як подати заявку на соцдопомогу у Польщі через додаток mZUS Встановити додаток

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