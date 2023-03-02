Українці у Польщі можуть подати заявку на призначення пенсії – як це зробити

Українці, які перебувають у Польщі, можуть подати заявку на призначення пенсії. Зробити це можно офлайн та онлайн

Про це повідомили у Мінреінтеграції, інформує НСН

Так, українці, які тимчасово перебувають у Польщі, можуть подати заявку на оформлення пенсії в Україні як офлайн, відвідавши відділення соцстрахування (ZUS), так і дистанційно.

Зокрема, подати таку заяву онлайн можна за допомогою веб-порталу електронних послуг ПФУ.

Українці у Польщі можуть подати заявку на призначення пенсії

Для цього необхідно:

Зайти на сайт (https://portal.pfu.gov.ua/).

Вибрати вкладку “Заява на призначення пенсії”, ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані та перейти за посиланням “Вхід”.

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпис та увійти в особистий кабінет.

У розділі “Про пенсійне забезпечення вибрати вкладку “Заява на призначення пенсії”. Надати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви – через вебпортал, смс або на електронну пошту. Далі натиснути “Продовжити” та вибрати вид пенсії “За віком “.

Заповнити анкету та дати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку.

При цьому слід прикріпити скановані копії необхідних документів:

паспорта громадянина України;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

документів про страховий стаж (трудової книжки, уточнюючої довідки, диплома, військового квитка тощо);

реквізитів рахунку особи, відкритої в уповноваженому банку (на території України).

Далі необхідно перевірити правильність внесених даних у заяві про призначення пенсії, яка з’явиться на екрані.

Натиснути “Підписати та надіслати до ПФУ”.

Рішення про призначення пенсії ухвалюється протягом 10 днів після надходження заяви.

Крім того, подати заяву офлайн можна через відділення соцстрахування (ZUS).

Для цього слід звернутися до територіального органу ZUS за місцем проживання з такими документами:

паспортом;

довідкою про присвоєння номера UKR PESEL або карткою побуту або посвідченням особи;

реєстраційним номером облікової картки платника податків (за наявності);

пенсійним посвідченням (за наявності);

довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку, відкритого у польському банку.

Після заповнення та посвідчення необхідних формулярів та копій документів ZUS надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду.

Як зазначається, чекатиме рішення про призначення пенсійних виплат від органу ПФУ. Пенсію при цьому перераховуватимуть щокварталу на особистий рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку євро (за офіційним курсом Нацбанку).

Джерело

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