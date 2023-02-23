Як українським біженцям правильно повідомити ZUS при виїзді з Польщі

Українським біженцям потрібно повідомити ZUS про свій виїзд з Польщі. Як це правильно зробити

Починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому ви виїхали з Польщі, допомоги на дітей більше не надаватимуться.

Громадянам України, які перебувають у Польщі, необхідно попереджати про свій виїзд із країни польський ZUS. Про це повідомляє НСН

Не потрібно робити це тільки тим, хто не звертався туди за жодним видом грошових допомог на дітей.

Основні моменти, які варто знати тим, хто виїжджає з Польщі, але при цьому збирався отримати тут виплати на дітей.

Перший момент: грошові допомоги від ZUS, такі як “500+” або “Сімейний капітал опікунчий” (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy), виплачують біженцям з України лише в період, коли ті перебувають зі своїми дітьми в Польщі. Якщо виїхати з країни більше ніж на 30 днів, то права на всі грошові допомоги будуть втрачені.

Другий момент: якщо ви вже отримуєте грошові виплати від ZUS або принаймні подали заявку на їх отримання, але тепер вирішили виїхати з Польщі, то про свій виїзд треба повідомити ZUS. Зробити це можна кількома способами.

Як повідомити ZUS при виїзді з Польщі українським біженцям

1) онлайн – увійшовши до свого акаунту на порталі PUE ZUS і написавши загального листа POG.

2) звернутись до відділення ZUS за місцем проживання та подати письмову паперову заяву.

Починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому ви виїхали з Польщі, допомоги на дітей більше не надаватимуться.

Як поінформувати ZUS про виїзд з Польщі в режимі онлайн

Відкрийте портал PUE ZUS, увійдіть до свого облікового запису та перейдіть на вкладку “Загальне” [Ogólny], “Застрахована особа” [Ubezpieczony ] або “Одержувач допомоги” [Świadczeniobiorca]. Після цього оберіть у бічному меню [Dokumenty i wiadomości – Документи та повідомлення] –- [Dokumenty robocze – Робочі документи].

Натисніть [Utwórz nowy – Створити новий].

Знайдіть у переліку заяву POG: [Pismo ogólne POG – Загальний лист POG]

Ви можете скористатися фільтром та знайти заяву, наприклад, за назвою. Потім натисніть [Застосувати фільтри].

Оберіть заяву та натисніть [Utwórz dokument– Створити документ].

З’явиться інформаційне повідомлення – натисніть [OK].

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