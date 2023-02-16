Штраф у Польщі – про які заборони треба знати українцям

З 24 лютого інші країни прийняли багато українських біженців. Пристосуватися до життя в новій країні не так уже й просто, враховуючи, що там свої порядки. За що українці можуть отримати штраф у Польщі

З 24 лютого Польща прийняла найбільше число українських біженців, які до цього часу там проживають. Часто новоприбулі не знають, на що у країні їхнього перебування існують заборони, тож можуть потрапляти на штрафи.

За що українці можуть отримати штраф у Польщі розповідають на на сайті UaInKrakow. Про це повідомляє НСН

Недогляд за дітьми

Якщо ви залишите дитину віком до 7 років саму вдома, ризикуєте отримати штраф або догану від муніципальної поліції за статтею 106. Це покарання діє навіть у випадку, коли немає безпосередньої загрози її життю.

Аналогічний наслідок чекатиме на батьків, які вживають алкоголь при дітях. Подзвонити в поліцію може будь-хто, хто це помітить.

За прогулянку з дитиною по проїжджій частині, велосипедній доріжці чи залізничній колії можуть оштрафувати на суму від 50 до 2000 злотих за статтею 97.

Дітям до 10 років заборонено кататися на електросамокаті, скейтборді тощо на велодоріжках чи дорогах. Якщо порушити ці правила, то батькам чи опікунам дитини доведеться заплатити штраф від 200 злотих.

За що українці можуть отримати штраф у Польщі

Неправильне поводження з домашніми улюбленцями

Штраф у Польщі можна отримати за неправильне поводження з домашніми тваринами.

Якщо порода вашої собаки належить до переліку агресивних, ви зобов’язані надягти на тварин намордника та повідця.

Заборон на вигул собак у певних місцях в загальному немає, проте в окремих регіонах такі правила можуть діяти. Тому в багатьох прибережних містах існує заборона на вигул собак на пляжах та дюнах. За порушення можна сплатити штраф розміром до 500 злотих.

Збирання грибів у національних парках

Лісова охорона може оштрафувати вас за збір грибів у національних парках. Про дозвіл або заборону на це відвідувачів завжди попереджають на табличках на вході. Проте заборони на збір грибів у державних лісах майже немає.

Гриль у заборонених місцях

У Польщі є місця, які відведені спеціально для розміщення грилів. Якщо цього не дотримуватися, можна спустошити свій гаманець на кілька тисяч злотих.

Заборонено розводити багаття у:

лісових масивах

парках, якщо там немає на це дозволу

на територіях на відстані 100 метрів від межі лісу

Фарбування фасадів та вікон

Багатоквартирні будинки мають свій зовнішній дизайн, тому змінювати його індивідуально без згоди громади не можна, особливо в яскраві кольори.

Неправильне використання балкона

Використання балкона в Польщі забороняє встановлення на ньому басейна, розвішування важких речей або скидання будь-чого донизу. За такі порушення чекає штраф у розмірі 500 злотих або догана чи позбавлення волі за навмисні дії.

Накладають штраф і за неправильну поведінку на власному балконі. Те, чого не можна робити, зазвичай прописують у правилах об’єднань житлових будинків.

Які види штрафів є в Польщі та як їх оплачувати

У Польщі існує три види штрафів, які відрізняються між собою системою їх сплати.

Готівковий (mandat gotówkowy). Його найчастіше виписують іноземцям, які не мають постійного місця проживання в Польщі. Це найпростіший і найшвидший штраф, тому що покрити його можна відразу у відповідному державному органі. Сплатити можна готівкою чи карткою

Кредитований (mandat kredytowany). Треба обов’язково сплатити впродовж 7 днів. Такий штраф виписують тому, хто має постійне місце проживання в країні. Погашення штрафу можна зробити через банківську систему.

Заочний (zaoczny). Це той вид штрафів, сповіщення про який ви отримуєте не відразу, тому й називають заочним. Повідомлення про нього можна отримати листом разом із реквізитами. Термін сплати становить 14 днів.

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