Деякі українці в Польщі можуть отримати ваучери на 500 злотих від Польського Червоного Хреста. На що можна витратити сертифікат

Українцям в Польщі видаватимуть ваучери на 500 злотих. Це благодійна програма для українських біженців, які прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Польський Червоний Хрест видаватиме українцям у Польщі ваучери на 500 злотих

Отримати ваучери на суму 500 злотих можуть такі категорії наших співвітчизників:

особи, які мають свідоцтво про непрацездатність;

жінки, старші 60 або чоловіки старші 65 років;

вагітні жінки (за наявності відповідної довідки);

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

особи, які самі доглядають трьох або більше дітей.

Отримати ваучер можна у найближчому відділенні Червоного Хреста за умови, якщо претенденти раніше не отримували тут фінансову допомогу або допомогу від ООН чи інших неурядових організацій.

Сертифікат можна витратити на харчі, засоби гігієни та побутові речі.

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