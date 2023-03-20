Надання відпустки військовослужбовцям – алгоритм оформлення

Питання надання відпустки військовослужбовцям регулює закон. Який порядок оформлення відпустки за сімейними обставинами

Питання надання відпустки військовослужбовцям регулює Закон України “Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану”.

Закон визначає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Про це розповідає НСН з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу на дорогу, але не більше двох діб в один кінець.

Порядок оформлення відпустки за сімейними обставинами:

Написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами.

Командир підрозділу розглядає, підписує та передає рапорт до штабу військової частини.

Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

Рекомендовано подавати рапорт у двох екземплярах: на одному з екземплярів мають бути дата і підпис, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом або вихідний номер.

У випадку, якщо рапорт не приймають – можна звернутися по ієрархії до вищого по званню керівництва та залишати скаргу на гарячій лінії Генерального штабу 0 800 500 410.

Надання відпустки військовослужбовцям

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