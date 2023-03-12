Даною українською державною нагородою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм. Які виплати вони отримують після нагородження орденом «За мужність»

З 1 січня 2023 року набув чинності Закон «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», який, зокрема, надає право кавалерам ордена “За мужність» отримувати щомісячні виплати.

Про це йдеться у поясненні «Юридичної сотні»”, розповідає НСН

Які виплати отримують військовослужбовці після нагородження орденом «За мужність»

Орден «За мужність» має I, II та III ступені, а нагородження орденом провадиться послідовно, починаючи з III ступеня. Найвищий — I ступінь.

Фінансова допомога для повних кавалерів ордена

Повні кавалери ордена, які отримали всі три ступені, можуть розраховувати на щомісячні державні виплати. Грошова допомога становить 6 700 грн.

«Також установлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена «За мужність» усіх трьох ступенів. Тобто у разі загибелі нагороджених орденами кошти отримуватимуть члени їхніх сімей», — пояснили юристи.

Людина, яка брала безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яку, починаючи з 2014 року, нагороджено орденами «За мужність» трьох ступенів визнається особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Додамо, що сам знак ордена «За мужність» І-II ступенів виготовлений із позолоченого срібла, а ІІІ ступеня — нейзильберу у формі хреста.

Посередині знака — рівносторонній емальований хрест. Тут розміщено круглий медальйон, у центрі якого — зображення малого Державного Герба України.

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