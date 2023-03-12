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Які виплати отримують військовослужбовці після нагородження орденом «За мужність»

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Які виплати отримують військовослужбовці після нагородження орденом «За мужність»

Даною українською державною нагородою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм. Які виплати вони отримують після нагородження орденом «За мужність»

З 1 січня 2023 року набув чинності Закон «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», який, зокрема, надає право кавалерам ордена “За мужність» отримувати щомісячні виплати.

Про це йдеться у поясненні «Юридичної сотні»”, розповідає НСН

Які виплати отримують військовослужбовці після нагородження орденом «За мужність»

Які виплати отримують військовослужбовці після нагородження орденом «За мужність»

Орден «За мужність» має I, II та III ступені, а нагородження орденом провадиться послідовно, починаючи з III ступеня. Найвищий — I ступінь.

Фінансова допомога для повних кавалерів ордена

Повні кавалери ордена, які отримали всі три ступені, можуть розраховувати на щомісячні державні виплати. Грошова допомога становить 6 700 грн.

«Також установлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена «За мужність» усіх трьох ступенів. Тобто у разі загибелі нагороджених орденами кошти отримуватимуть члени їхніх сімей», — пояснили юристи.

Людина, яка брала безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яку, починаючи з 2014 року, нагороджено орденами «За мужність» трьох ступенів визнається особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Додамо, що сам знак ордена «За мужність» І-II ступенів виготовлений із позолоченого срібла, а ІІІ ступеня — нейзильберу у формі хреста.

Посередині знака — рівносторонній емальований хрест. Тут розміщено круглий медальйон, у центрі якого — зображення малого Державного Герба України.

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Які виплати отримують військовослужбовці після нагородження орденом «За мужність» Встановити додаток

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