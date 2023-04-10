Резніков розповів, що відбувалось у кабінеті Залужного у перші години повномасштабної війни

Резніков описав атмосферу у кабінеті Залужного після перших повідомлень про повномасштабне вторгнення РФ.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, 24 лютого у його відомстві всі були у повній бойовій готовності. Про це він сказав в коментарі УП, передає НСН.

“Я точно пам’ятаю дзвінок Валерія Залужного: це було початок 5-ої, десь 4-та з чимось ранку”, пригадує ранок початку повномасштабного вторгнення Росії міністр оборони України Олексій Резніков.

Мінстр додає:

“У мене стояв телефон на алярм на 6-ту годину ранку, тому що напередодні прилетіли три міністри закордонних справ дружніх нам Латвії, Литви та Естонії, і Діма Кулеба (глава МЗС – УП) попросив мене звозити їх на Донбас. Я замовив наш транспортний літак, поставили його на виліт з “Жулян”, щоб було зручно нашим колегам. І ми думали, що о 8 ранку вилітаємо, прилітаємо в Краматорськ і там робимо їм проїздку по військах. А дзвінок раніше. Ну, я беру трубку, бачу, що Залужний. Слухаю. Він каже: “Олексій Юрійович, вони напали”. Коротко дуже все… Ми ж до того все це прораховували, тому цієї фрази мені було достатньо зрозуміти, що це не просто там десь, а це реально напад”.

Фактично після перших повідомлень про напад Росії 24 лютого 2022 року, будівля Міноборони України почала нагадувати великий термітник, де солдати-будівничі, навантажені мішками з піском, будували кожен свою ділянку великого оборонного контуру.

“Коли ти заходив у будівлю Міністерства оборони до того — там же купа постів, — то всі хлопці чергові стояли просто у формі. А коли я заїхав близько 5-ї ранку 24-го, то всі вони вже були в бронежилетах, у шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повному бойовому одязі. Це одразу впадало у вічі. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції”, сказав він.

За словами Резнікова, в приймальні головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного уже керували бойовими діями. Залужний, каже міністр оборони, провадив реальне живе управління військами.

“Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: “Можеш завдати удару?”, сказав міністр.

Він зазначив, що комунікація відбувалась через усі засоби: спецзв’язок, телефони захищені, просто звичайні месенджери тощо.

Глава Міноборони додав, що в його пам’яті не закарбувалося якоїсь особливої зміни, яка би з Залужним відбулась.

“Він був сфокусований і зібраний завжди, відколи я з ним познайомився. Тому він таким і залишався. Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість. Бо ти бачиш його, і Мойсюк (заступник Залужного, – Ред.) такий же, Шаптала (начальник Генштабу, – Ред.) такий же – абсолютно спокійні”, підкреслив Резніков.

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