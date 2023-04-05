Резніков розповів, коли закінчиться війна в Україні і чи можливі мирні домовленості з Путіним

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли закінчиться війна в Україні і чи можливі мирні домовленості з кремлівським режимом.

Про це він сказав в інтерв’ю NV, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Глава Міноборони прокоментував нещодавні заяви президента Чехії Петра Павела про один для України шанс провести контрнаступ.

“Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона носить суб’єктивний характер, і він все одно закладає дуже корисний для нас меседж – європейські країни мають більш потужно об’єднатися та посилити допомогу Україні”, сказав Резніков.

При цьому міністр виключив можливість підписання мирних домовленостей з Росією. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не сідатиме за стіл переговорів з Володимиром Путіним.

“По-друге, український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься… Третє – парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не йтимемо на компроміси”, наголосив глава Міноборони.

Резніков заявив, що командування готове до переговорів лише на умовах України, тобто після виведення російських військ з подальшим узгодженням щодо репарацій та контрибуцій.

“Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція ми всі збігаємось, зради не буде”, додав він.

Міністр назвав війну в Україні найбільшою на планеті з часів Другої світової. Він зазначив, що зараз конфлікт переріс у війну ресурсів “західного світу проти ресурсів орків”.

На його думку, війна не може тривати довго, оскільки світ пам’ятає про злочини Росії в Україні.

“Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги”, констатував Резніков.

Також Резніков зауважив, що з українцями намагаються “максимально відверто комунікувати” щодо контрнаступу. Однак оборонне відомство не може розкривати усіх планів.

Міністр оборони наголосив, що ворог за всім пильно стежить та намагається зрозуміти, що на нього очікує.

“Тому ми кажемо: так, контрнаступ буде, його задача послабити оборону ворога, в певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку. Але точні дати ми не скажемо, адже є багато факторів”, наголосив Резніков.

Він пояснив, що на контрнаступ впливає дуже багато чинників, зокрема погодні умови, та навіть стан ґрунту. Тому у Генштабі зрештою оберуть оптимальний час, як це відбулося, наприклад, на Харківському напрямку.

Ще новини України: Робота снайперів в районі Бахмута – знищено понад 10 російських окупантів (відео)