Снайперські пари Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі Бахмута знищують ворога, який вночі намагається просуватися та штурмувати українські позиції.
Українські Захисники постійно ведуть спостереження і нищать живу силу «другої армії світу».
Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку Командування ССО у Фейсбуці.
«В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром», зазначили в ССО.
Сили Спеціальних Операцій оприлюднили відео, на якому можна побачити, як працюють українські снайпери.
«Вночі робота кипить», каже снайпер ЗСУ.
Більше 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО під Бахмутом протягом декількох останніх днів, йдеться в повідомленні.
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