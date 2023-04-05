Снайперські пари Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі Бахмута знищують ворога, який вночі намагається просуватися та штурмувати українські позиції.

Українські Захисники постійно ведуть спостереження і нищать живу силу «другої армії світу».

Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку Командування ССО у Фейсбуці.

«В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром», зазначили в ССО.

Сили Спеціальних Операцій оприлюднили відео, на якому можна побачити, як працюють українські снайпери.

«Вночі робота кипить», каже снайпер ЗСУ.

Більше 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО під Бахмутом протягом декількох останніх днів, йдеться в повідомленні.

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