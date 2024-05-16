В Україні почали судити жінок, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, такий прецедент стався на Закарпатті. Справу жінки, що ухилилася від мобілізації, розглядав Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області, який і виніс вирок 13 травня. Раніше про подібні випадки широкому загалу відомо не було.

Про подію пише Народна газета Закарпаття, передають Новини України – НСН.

В Україні почали судити жінок, які ухиляються від мобілізації

Про обвинувачену відомо, що вона має середньоспеціальну освіту за напрямком “Медицина”, її спеціальність — “Сестринська справа”. Нині, за офіційними даними, жінка не працює і раніше судима не була.

Відповідно до закону українка є військовозобов’язаною. 9 квітня за своєю адресою вона отримала під підпис попередження від начальника ТЦК та повістку з викликом на 10 квітня для проходження медогляду.

Громадянку попередили про наслідки ухилення від військового обліку, але вона не прийшла у військкомат, не маючи на те поважних причин. Це кваліфікували як кримінальне правопорушення (проступок).

Жінка повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд та попросила покарати її штрафом.

Суд врахував щире каяття як обставини, які пом’якшують покарання, та дійшов висновку, що “виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства”. Українку визнали винною та призначили їй штраф у розмірі 5100 гривень.

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