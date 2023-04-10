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«Росія перейшла до сирійської тактики випаленої землі» – Сирський відвідав Бахмут

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«Росія перейшла до сирійської тактики випаленої землі» - Сирський відвідав Бахмут
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Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут, передає НСН, посилаючись на Military Media Center.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський регулярно працює в зоні бойових дій. Зокрема, вчора він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, – йдеться у повідомленні 10 квітня

Сирський відвідав Бахмут

Сирський заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення.

«Росія перейшла до сирійської тактики випаленої землі» - Сирський відвідав Бахмут

На місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.

Також Командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

«Росія перейшла до сирійської тактики випаленої землі» - Сирський відвідав Бахмут

«Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації  і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована», – повідомив Олександр Сирський

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