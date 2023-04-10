«Росія перейшла до сирійської тактики випаленої землі» – Сирський відвідав Бахмут

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут, передає НСН, посилаючись на Military Media Center.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський регулярно працює в зоні бойових дій. Зокрема, вчора він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, – йдеться у повідомленні 10 квітня

Сирський відвідав Бахмут

Сирський заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення.

На місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.

Також Командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

«Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована», – повідомив Олександр Сирський

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