Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації .Які суми платитимуть українці за порушення військового обліку

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який передбачає значне збільшення штрафів за ухилення від мобілізації.

Карта законопроекту №10379 за підписом глави держави опублікована на сайті Верховної ради, передають Новини України – НСН.

Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації – Зеленський підписав закон

Відповідно до закону суми штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації, будуть наступними:

за порушення правил військового обліку: штраф від 3400 до 5100 гривень; за повторне порушення або в особливий період – від 17000 до 25500 гривень;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян; від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Як відомо, 9 травня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про посилення штрафів за військові правопорушення.

Також українцям нагадали, що 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

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