Ухилення від мобілізації через релігійні переконання – яке покарання загрожує військовозобов’язаним

Укрїнцям розповіли, в яких випадках громадянин може бути звільнений від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації

У 2022 році один з військовозобов’язаних відмовився від отримання повістки про призов до армії, мотивуючи це несумісністю військової служби з його віросповіданням

Кримінальний касаційний суд Верховного суду України (ККС) розглянув питання про те, в яких випадках громадянин може бути звільнений від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації через його релігійні переконання.

Про це розповідають Новини України – НСН із посиланням на пресслужбу суду.

Відмовившись від отримання повістки про призов до ЗСУ через релігійні переконання і не прибувши на дільницю, військовозобов’язаний порушив Конституцію України та законодавство про мобілізаційну підготовку.

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Суд наголошує, що право на сповідування релігії або переконання не є беззаперечним і може бути обмежене, особливо в умовах збройної агресії, коли необхідно забезпечити належне комплектування ЗСУ для захисту країни. Суд також підкреслив, що відмова від військової служби з мотивів віри має бути обґрунтована глибокими та щирими переконаннями, підтвердженими доказами, а не просто словами.

У розгляді було враховано, що засуджений не є членом релігійних організацій і вже проходив строкову службу у збройних силах, включно з періодом після висловлення своєї віри. Суд вирішив, що в нього немає непереборного конфлікту між його вірою та військовим обов’язком.

У підсумку дії чоловіка визнані ухиленням від призову під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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