Субсидія на комунальні послуги – у яких випадках доведеться повернути гроші

Субсидія на комунальні послуги є адресною державною допомогою. Але деяких українців можуть змусити повернути гроші

У Пенсійному фонді України розповіли, у яких випадках українцям доведеться повернути субсидію на комунальні послуги.

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба ПФУ у Фейсбуку.

Так, українцям нагадали, що житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою споживачам, які не можуть самостійно розраховуватися за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на керування багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

При цьому людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

У яких випадках субсидія повертається державі

Отже, законодавством передбачено лише два випадки, коли надмірно сплачена субсидія повертається державі. Зокрема, у тому випадку, якщо у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень). Або коли людина не повідомила обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Як зазначається, у разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може містити суму надміру сплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені лише на 20 відсотків.

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