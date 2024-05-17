В ДТЕК розповіли, чи планують в Україні відключення електроенергії 18 травня

Повідомляється, що енергетики не запланували обмежень електроенергії на суботу, 18 травня. А от вечірні відключення 17 травня для столиці та деяких областей не скасовували

Про це повідомила енергокомпанія ДТЕК, інформують Новини України – НСН.

«Ситуація вкрай мінлива», – висловилися щодо можливості суботніх відключень енергетики.

У випадку змін ситуації в енергосистемі ДТЕК обіцяє оперативно інформувати на своїх ресурсах.

В ДТЕК закликали ощадливо використовувати світло.

Сьогодні, 17 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою «Укренерго» з 19:00 до 00:00 застосовуватимуть графіки знеструмлень.

Також в «Укренерго» оголосили, що 18 травня по всій Україні з 19:00 до 00:00 графіки обмеження потужності діятимуть для промислових споживачів.

Водночас компанія підтвердила, що відключення для побутових споживачів не прогнозуються.

Чи планують відключення електроенергії 18 травня – відповідь ДТЕК

Ситуація в енергосистемі

Навесні 2024 року росія знову почала масовано атакувати об’єкти української енергетичної інфраструктури в різних областях. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів.

Загалом відключення світла в українців, що розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Уже наступного тижня, коли очікується потепління, ситуація в енергосистемі України може поліпшитись. А втім, повністю уникнути відключень не вийде.Яка ситуація в енергосистемі і чого очікувати українцям

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електроенергії в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

Після очікуваного підвищення температури повітря – ймовірно вдасться не застосовувати відключень. Але це – за умови відсутності нових російських обстрілів. Влітку ж, з урахуванням планових ремонтів на об’єктах генерації та використання населенням кондиціонерів, дефіцит в енергосистемі знову може стати критичним.

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