Ситуація вкрай важка: що відомо про відключення світла 17 травня

Ситуація в енергетиці у п’ятницю вкрай важка. Розповідаємо, що відомо про відключення світла 17 травня в Україні.

Інформацію Новини України – НСН надають з посиланням на ДТЕК.

Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені, – йдеться у повідомленні ДТЕК вранці 17 травня

Тут наголошують: якщо в вашій домівці відсутня електрика, причиною може бути локальна аварія. Повідомте, будь ласка, про це в чат-бот:

Відключення світла 17 травня плануються увечері

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.

У ДТЕК нагадують, що у киян також є можливість слідкувати за графіками (https://t.me/dtek_ua/995) в додатку Київ Цифровий. (https://t.me/dtek_ua/995)

У разі змін ситуації в енергосистемі, будемо оперативно вас інформувати, – обіцяють у ДТЕК

Чого очікувати далі українцям

Про те, чого українцям очікувати далі, розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, потепління покращить ситуацію зі споживанням електроенергії в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

Після очікуваного підвищення температури повітря – ймовірно вдасться не застосовувати відключень. Але це – за умови відсутності нових російських обстрілів. Влітку ж, з урахуванням планових ремонтів на об’єктах генерації та використання населенням кондиціонерів, дефіцит в енергосистемі знову може стати критичним.

Всі варіанти, доступні «Укренерго», вже задіяні. Залишається вкотре закликати всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, зменшити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитися від використання пральних машин та бойлерів у години максимального споживання, – зазначив Володимир Кудрицький

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