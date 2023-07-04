Зміни у наданні субсидії – що не будуть враховувати при призначенні допомоги

В Україні внесено зміни у наданні субсидії. Стало відомо, що не враховуватимуть при призначенні пільг

Набрала чинності постанова Кабміну № 601 від 13 червня 2023 р., якою затверджено експериментальний проект з метою спрощення отримання субсидій на ком послуги населенню..

В чому полягають нововведення, пояснили у «Юридичному пораднику для ВПО».

Про це розповідає НСН.

В Україні спростили процес призначення субсидій. Зокрема, з липня при призначенні допомоги на оплату комуналки приймальним та багатодітним сім’ям, а також сім’ям, у складі яких є особи з інвалідністю, не враховуватиметься наявність автомобіля.

В Україні внесли зміни у наданні субсидії

У ПФУ повідомили про нові спрощені критерії, згідно з якими наявність транспортного засобу для перерахованих вище категорій населення не буде причиною для відмови в отриманні субсидії, як було раніше, оскільки для таких сімей ці транспортні засоби є життєво необхідними.

Крім того, за новими критеріями, у сукупний дохід домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сім’ї, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Очікується, що це полегшить можливість отримати субсидію сім’ям, які проживають в Україні, а члени їх сім’ї — за кордоном.

Також з липня Кабмін продовжив на рік діючий механізм нарахування та виплати житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг особам, житло яких перебуває в зоні активних бойових дій або під окупацією.

Заява про надання житлової субсидії українські громадяни мають можливість подавати у спрощеній формі без додавання до неї документів. Це можна зробити через веб-портал ПФУ; мобільний додаток ПФУ; портал “Дія”; ЦНАП; виконавчі органи місцевих рад. Протягом 10 робочих днів ПФУ перевірятиме заявників та виноситиме їм вердикт щодо нарахування чи відмови у виплатах.

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