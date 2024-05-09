9 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 9 травня. День Європи. Православні християни вшановують пам’ять перенесення мощів святого Миколи Чудотворця. Також у православних сьогодні Світлий Четвер. Залишилося 236 днів до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 806 день повномасштабної війни в Україні.

9 травня – яке сьогодні церковне свято

9 травня в церковному календарі — день перенесення мощів святого Миколи Чудотворця. У народі його також називають “Микола Літній”. Це свято пов’язане з перенесенням мощів святителя Миколая з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.

У XI столітті грецька імперія переживала важкий час. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і зневажали святині. Мусульмани намагалися знищити мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували всі християни.

Жителі міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати мощі святителя. Барійські моряки “здобули” (фактично, викрали) їх у ченців Лікії. 8 травня кораблі повернулися до Барі, і радісна звістка облетіла все місто. Наступного дня, 9 травня, мощі святителя Миколая урочисто перенесли до церкви святого Стефана, що знаходилася недалеко від моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II.

У наш час мощі Миколая Чудотворця зберігаються в базиліці Святого Миколая в Барі.

9 травня у світі

День Європи

День Європи, що святкується 9 травня, присвячений миру та єдності країн Європейського союзу. Інша його назва – День декларації Шумана.

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День магнітної абетки

День ґудзиків

Іменини 9 травня

Микола, Василій, Йосип, Роман, Олена, Юлія, Іван, Петро, Степан

Талісманом людини, народженої 9 травня, є амазоніт. Екзотичний камінь, який, за переказами, здатний принести в життя свого власника спокій та гармонію. Здавна амазоніт використовується для лікування головного болю.

Традиції, заборони, прикмети 9 травня

Світлий четвер – четвертий день після Великодня називають ще Пасхою мертвих, адже сьогодні потрібно згадати померлих родичів, відвідати кладовище та прибратися на могилах.

У 2024 році Світлий четвер припадає на 9 травня.

Поминати померлих рідних та близьких у Світлий четвер існує традиція у Поліссі. Зустрічати ранок рекомендується у церкві, молячись про померлих, замовляючи поминальні панахиди та роздаючи нужденним приготовлену їжу та милостиню.

Існує повір’я, що напередодні Великодня Бог відкриває рай та пекло, і душі померлих людей можуть зійти на землю. Померлі ж у цей день відразу попадають до раю. Звідси з’явилась традиція відвідувати цього дня кладовище та «христосатися» з покійними. На могилах прийнято залишати великодні подарунки – крашанки, писанки та паски. Обов’язково треба читати молитви як за живих, так і за покійних, прохаючи Царства Небесного та прощення гріхів.

Залишення продуктів на кладовищі є язичницькою традицією, яку не схвалює православна церква. Кращим варіантом буде роздати продукти нужденним. Тим людям, які все ж таки кладуть на могили гостинці, не варто там залишати алкогольні напої. Повної заборони на поминання померлих алкоголем нема. Але робити це краще помірно та вдома, а не на кладовищі. Гамірне застілля вважається образою для пам’яті померлих.

Раніше існувала традиція освячувати воду – вважалося, що цього дня вона набуває цілющих властивостей. Освячену воду п’ють у разі хвороб і окроплюють нею дім. Якщо цього дня не було дощу, просили святого, щоб послав цілющу вологу.

У цей день не можна нічого робити на догоду собі, важливо допомогти ближньому – подати милостиню, пожертвувати гроші, продукти чи одяг на благодійність, адже святий Миколай сам завжди допомагав нужденним.

Що не можна робити 9 травня

Не можна ображатися і сваритися.

Заборонено лінуватися.

Не варто стригти волосся.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Наші пращури дивилися, який сьогодні день: 9 травня ще лежить сніг — отже літо буде спекотним. Вважалося, що морозний день принесе ще 7 днів морозу.

Крім того:

дощить — до багатого урожаю;

почути квакання жаб — чекайте на великий урожай вівса;

вільха квітне — час сіяти гречку;

на горобині квіти — осінь буде короткою;

вночі грім гримить — до теплої погоди.

9 травня в історії

Визначні події

1913 — на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас» — перша в довгому ряду екранізація.

1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків

1945 — в СРСР: офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною. На ЦА ім. Фрунзе приземлився Лі-2 з екіпажем А. Семенкова, що доставив у Москву акт про капітуляції нацистської Німеччини.

1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

2022 — Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Народилися 9 травня

1837 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.

1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець, видавець, академік Української академії наук.

1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч, Президент УГВР.

1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.

1995 — Віктор Дяченко, український телеведучий, журналіст, диктор, актор дубляжу.

Померли 9 травня

1921 — Кость Пестушко («Блакитний», «Степовий»), український військовий діяч, отаман Степової дивізії, Головний отаман Холодного Яру, загинув у бою з підрозділом криворізьких чекістів.

1986 — Тенцинг Норгей, шерпський альпініст, який разом з Едмундом Гілларі та Джоном Гантом у 1953 році вперше підкорили найвищу вершину світу Еверест.

2017 — Роберт Майлз, італійський продюсер, композитор, музикант і DJ.

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