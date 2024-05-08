Коли День сім’ї в Україні: дата і традиції

З 2011 по 2023 роки День сім’ї в Україні відзначали 15 травня і 8 липня. У 2024 році це свято українці будуть відзначати 15 травня.

Про це пише сайт «Уніан», передає сайт «новини України – НСН»,

12 років Україна відзначала День сім’ї двічі на рік:

15 травня – Міжнародний день сім’ї;

8 липня – український День сім’ї (День родини).

День родини 8 липня збігався з російським Днем сім’ї, любові та вірності. З цього приводу українці мали різні погляди.

Коли День сім’ї в Україні: дата

28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ. Згідно якого, замість Дня сім’ї 8 липня був встановлений День сім’ї 15 травня. Тепер Україна буде відзначати День сім’ї в один день з Міжнародним днем сім’ї. Цей день був заснований ООН 1993 року.

Міжнародний День сім’ї – це зворушливе свято. Щорічно його тематика змінюється. Наприклад, проблеми бідних сімей, культура здорового життя в сім’ї, виховання дітей, сімейні традиції й не тільки. Традиційно в цей день проходять тематичні конференції, благодійні акції, концерти.

Саме в цей день варто приділити увагу рідним людям. Влаштуйте в цей день спільну вечерю або пікнік. Якщо немає можливості зустрітися з рідними, то постарайтеся зателефонувати їм і сказати, як ви їх любите.

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