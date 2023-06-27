В Україні 1 липня зростуть суми в платіжках за комунальні послуги, також очікується подорожчання бензину та знову відбудеться індексація пенсій.

Наступного місяця стартує важливий етап вступної кампанії, а “Доступні ліки” в аптеках продаватимуть лише за е-рецептом.

Докладніше про всі зміни з 1 липня розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Комунальні послуги

Тариф на світло

Вартість електроенергії суттєво зросла з 1 червня 2023 року. Подорожчання українці відчують у липні, коли отримають квитанції за минулий місяць. Ціна за світло тепер складає 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше.

Заощадити зможуть лише власники двозонних лічильників на “нічному тарифі”. Для них вартість послуг в залежності від часу доби буде такою:

з 23:00 до 07:00 – 1,32 грн/кВт-год

з 07:00 до 23:00 – 2,64 грн/кВт-год

Разом із тарифами для побутових споживачів у липні можуть зрости ціни на електропостачання для бізнесу. Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 червня перегляне граничні ціни на електроенергію для ринку (“прайс-кепи”), оскільки терміни дії нинішніх тарифів закінчуються 30 червня.

У проекті постанови пропонується встановити ціни:

для годин мінімального навантаження з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 – 2714,00 грн/МВт-год (замість 2000 грн/МВт-год);

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 5428,00 грн/МВт-год (замість 4000 грн/МВт-год).

Тариф на воду все ще під питанням

НКРЕКП обговорює збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення з грудня 2022 року. У середньому вартість послуги може зрости на 33% (ціна для кожного водоканалу встановлюється окремо).

Остаточне рішення щодо тарифів на воду ще не прийнято. Однак встановлення нових цін на електроенергію для ринку, найімовірніше, спричинить зростання вартості послуг на водопостачання та водовідведення. Витрати на електрику становлять істотну частину при формуванні тарифів водоканалів.

Мораторій на газ, тепло та гарячу воду

У серпні 2022 уряд запровадив тарифний мораторій на низку комунальних послуг під час війни та ще на пів року після закінчення воєнного стану. Під нього підпадають:

послуги з розподілу газу;

послуги газопостачання (якщо домогосподарство не використовує газ для опалення);

опалення;

гаряча вода.

Зазначимо, клієнти “Нафтогазу” продовжать платити за послуги газопостачання за “довоєнним” тарифом 7,96 грн/куб.м. Якщо у них був річний тариф, його дія автоматично продовжується.

Ціни на пальне

30 червня 2023 завершується дія податкових пільг на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, які були введені на початку війни.

Таким чином, з 1 липня ціни на автомобільне паливо можуть зрости, оскільки ПДВ на всі нафтопродукти збільшиться із 7% до 20%. Також повернеться акцизна ставка для бензину 213 євро за тисячу літрів, для дизпалива – 139,5 євро, для автомобільного газу залишиться на рівні 52 євро.

Директор спеціальних проектів НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев в коментарі РБК-Україна спрогнозував, що через скасування пільг ціна бензину на АЗС в середньому зросте на 12 грн за літр, дизель коштуватиме на 10 грн дорожче, а газ – на 5 грн. За його словами, можливе зростання цін на бензин у середньому до 57 грн, дизельне паливо – до 54 грн, автомобільний газ – до 27 грн за літр.

Водночас експерт вважає, що подорожчання палива не буде різким і однаковим у всіх мережах автозаправок. Крім того, є можливість, що парламент відмовиться від відновлення довоєнних податків, оскільки єдиної думки щодо цього питання немає.

Хто отримає підвищені пенсії

Черговий етап індексації пенсій відбудеться в липні. Цього разу надбавки отримають українці, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

У середньому пенсії для цих категорій громадян зростуть на 19,7%. Однак розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримують пенсіонери. Чим вища пенсія, тим вища доплата.

Перерахунок відбудеться з 1 липня автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду немає потреби.

Е-рецепт на “Доступні ліки”

З 1 липня діятимуть нові правила купівлі медикаментів для українців, які мають право на пільги за програмою “Доступні ліки” за наявності певних захворювань (серцево-судинні, діабет, астма тощо).

Такі пацієнти можуть отримати необхідні препарати в аптеці безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Як повідомив голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький, уряд ухвалив постанову, яка повертає вимоги довоєнного стану щодо видачі ліків за е-рецептом.

Як виняток паперовий рецепт залишиться дійсним тільки в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. Водночас лікар може роздрукувати е-рецепт на паперовому бланку на прохання пацієнта, якщо для нього проблематично користуватися телефоном.

Ціни на продукти

Після теракту російських військ на Каховській ГЕС значні території сільгоспугідь були затоплені, що призведе до втрати частини врожаю.

Однак у Мінагрополітики стверджують, що катастрофа не спричинить значного зростання цін на продукцію аграрного сектора. Очікуються коливання вартості лише на рівні 3-5%. При цьому овочі та фрукти нового врожаю можуть з’явитися трохи пізніше цього року. Також можливі проблеми з урожаєм баклажанів, кавунів та динь, які здебільшого вирощувалися у південних регіонах.

Як раніше розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, найближчим часом утримається тренд на зниження цін. Аграрії з регіонів підготувалися до можливих проблем із урожаєм на півдні, тому збільшили посіви овочів.

На ринку зросте пропозиція помідорів у першій половині липня, тож ціна знизиться на 15-20%. У другій половині місяця очікується врожай перцю, що також призведе до зниження цін.

Вступна кампанія 2023

1 липня в Україні розпочнеться реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

При реєстрації необхідно буде внести дані вступника – інформацію про сертифікат НМТ (ЗНО), свідоцтва про середню освіту (атестата) тощо.

Вже 3 липня стартує реєстрація на участь у співбесідах та творчих конкурсах у закладах освіти, де ці заходи є обов’язковими для абітурієнтів.

19 липня розпочнеться прийом заяв до вишів. У 2023 році вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження кількості спеціальностей та до 15 заяв на контракт.

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