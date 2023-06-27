Що робити, коли вас насильно доставляють до ТЦК – поради адвоката

Адвокат розповів, як потрібно поводитися військовозобов’язаним українцям, якщо їх насильно доставляють до ТЦК.

Іноді в ЗМІ з’являється інформація, що при врученні повістки чоловіків затримують й намагаються силою відвести до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії або уточнення даних.

У своєму YouTube-каналі правник Ростислав Кравець не радить сперечатися чи битися з представниками військкомату, які намагаються вам вручити повістку на вулиці, передає НСН.

Якщо вас зупиняють, просять надати документи, ви їх показуєте поліцейським, які перебувають разом з представниками ТЦК.

Після цього буває, що останні виписують “на коліні” повістку.

Кравець розповів, що робити, якщо вам спокійно видали повістку на вулиці.

“Те, що там зазначено у повістці, ви повинні зробити: тобто з’явитися в центр комплектування й виконати ті вимоги, які там зазначені”, каже він.

А бувають і такі ситуації, продовжив адвокат, коли військові одразу намагаються вас заламати й заштовхнути в авто.

Правник дав поради, що робити, якщо вас “скручують”, заштовхують в авто й везуть у ТЦК.

“Звичайно, ви маєте звернутися до поліцейських з вимогою захистити ваші права. Привезли вас у центр комплектування… Я вам раджу вимагати надання вам безкоштовного адвоката й виклику поліції та щоб вам повідомили підстави, на яких вас затримали”, наголосив він.

Також Кравець заявив, що не потрібно підписувати жодних документів та проходити ВЛК, поки вам не повідомлять письмово, на якій підставі вас утримують у ТЦК.

“Ніколи не пропонуйте хабарів. Це призводить до вкрай негативних наслідків не тільки для тих осіб, а й для вас теж. Тому що це може бути й провокація, вас можуть притягнути до відповідальності за цей хабар”, зазначив він.

Адвокат додав, що затримати вас можуть лише за рішенням суду.

Що робити, коли вас насильно доставляють до ТЦК. Відео

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