В Україні триває загальна мобілізація. Адвокат Андрій Карпенко розповів, чи потрібно повторно проходити ВЛК обмежено придатним до військової служби

У посвідченні військовозобов’язаного іноді є позначка “обмежено придатний” і таким громадянам у воєнний час також може прийти повістка. А у військкоматах (ТЦК) можуть вимагати пройти медичну комісію ще раз.

Чи потрібно знову проходити медичну комісію, пояснив адвокат Андрій Карпенко. Про це розповідає НСН.

Категорії непридатності до військової служби

В Україні правила оцінки стану здоров’я військовозобов’язаних, резервістів та призовників здійснюється відповідно до Наказу № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

Чи потрібно повторно проходити ВЛК обмежено придатним до військової служби

Він стосується строковиків під час весняного та осіннього призову та військовозобов’язаних та резервістів під час загальної чи часткової мобілізації.

Встановлено три категорії непридатності до військової служби:

Обмежено придатний

Непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час

Непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку

Чи можуть повторно відправити на медкомісію

Адвокат пояснює, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А там їх обов’язково відправляють на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

“Загалом висновок ВЛК дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово, незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини відстрочки або навпаки. Висновок: ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобов’язаного в разі, якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців”, – пояснив Карпенко.

Він додав, що якщо людина не згодна з рішенням ВЛК, то його можна оскаржити.

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